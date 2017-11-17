İzdeş Projesi Tanıtıldı

İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı İsmail Çataklı, hazırlanan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesinin vatandaş odaklı hizmet seferberliği, öncelikle "dinleme ve empati" prensibi üzerine kurgulandığını söyledi.



Çataklı, Hatay Valisi Erdal Ata'yı ziyaretinin ardından düzenlediği basın toplantısında, İçişleri Bakanlığı ve bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla hazırlanan İZDES projesi ile ilgili bilgi verdi.



Çataklı, bakanlığın taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek ve merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek için sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek konularında valiliklerle iyi uygulama örneklerini paylaşmak için İZDEŞ Projesi'ni başlattıklarını söyledi.



Çataklı, İZDEŞ Projesi'nin vatandaş odaklı hizmet seferberliği ile öncelikle "dinleme ve empati" prensibi üzerine kurgulanmış bir proje olduğunu kaydetti.



Projenin altışar kişilik heyetlerle Hatay, Şanlıurfa, Bolu ve Bitlis illerinden başladığını vurgulayan Çataklı, şöyle devam etti: "Vatandaş odaklı hizmet seferberliği, öncelikle "dinleme ve empati" prensibi üzerine kurgulanmış bir projedir. Bu proje kapsamında bakanlığımızca uygulanan halk toplantıları, il ekonomi toplantıları, muhtar toplantıları ve muhtar bilgi sistemi, trafik güvenliği, uyuşturucuyla mücadele, okul güvenlik koordinatörlüğü, okul servis araçlarının denetlenmesi gibi proje ve uygulamalar hakkında,ticaret sanayi odaları ve borsaları, esnaf ve sanatkar odaları, ziraat odaları, muhtarlar, okul aile birlikleri ve sivil toplum örgütleri ile biraraya gelmeyi, görüş alış verişinde bulunmanın yanında valiliklerimizin iletişim ve işbirliği kapasitesini de değerlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu projenin amaçlarından bir diğer de bakanlığımız birimlerince sunulan emniyet, asayiş, trafik, 112, nüfus göç gibi hizmetlerden yararlanan vatandaşlarımızla bire bir görüşmek suretiyle hizmet kalitemizi ve vatandaş memnuniyetini ölçmek olarak belirlenmiştir. Bu çalışmanın çıktısı, 81 il valiliğimizin tamamına ait ve somut görüşmelere, ziyaretlere dayalı bir değerlendirme raporu olacaktır. Hedefimiz, bu raporlar doğrultusunda geçmiş medeniyetimize ve gelecek vizyonumuza uygun merkezi ve yerel düzeyde yönetim politikaları ve stratejileri oluşturmak suretıyle vatandaş memnuniyetinı arttırmak ve hizmet kalitesini yükseltmektir." - HATAY