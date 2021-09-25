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İZDES projesi Düzce'de incelendi

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İZDES projesi Düzce'de incelendi

DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında, Düzce'ye gelen heyet incelemelerde bulundu.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE (İHA) – İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) projesi kapsamında, Düzce'ye gelen heyet incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın Düzce'de ki çeşitli kurumlarda başlattığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi için Düzce'ye gönderilen heyet incelemelerde bulundu. Mülkiye Başmüfettişi Eski Van Valisi İbrahim Taşyapan Başkanlığı'nda ki heyet kente gelerek ilk olarak Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret etti. Proje hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmasının ardından heyet, İZDES projesi kapsamında çeşitli incelemelerde bulundu.

İZDES Projesi

Proje; İçişleri Bakanlığının, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hayata geçirildi. - DÜZCE

İZDES projesi Düzce'de incelendi

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Haber: İZDES projesi Düzce'de incelendi - Haberler
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