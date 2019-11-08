İZDES ile vatandaşın memnuniyeti hedefleniyor

08.11.2019 13:32 | Son Güncelleme: 08.11.2019 13:32

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) ile vatandaşların memnuniyetini hedeflediklerini söyledi.

İZDES kapsamında bazı programlara katılmak için Niğde'ye gelen İnce, Vali Yılmaz Şimşek ile makamında görüştü.

Ziyaretin ardından açıklama yapan İnce, Anadolu coğrafyasının en güzel örneklerini barındıran Niğde'de, 15 Temmuz kahramanı şehit Ömer Halisdemir'in, Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ederek, dua ettiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Devleti temsil etmek ancak milletin gönlünü kazanmakla olur" sözünden yola çıkarak, İçişleri Bakanlığı olarak Bakan Süleyman Soylu'nun öncülüğünde başlatılan İZDES projesi kapsamında kente geldiğini belirten İnce, şunları kaydetti:

"Bakanlıkla illerimiz, taşra, vilayetlerimiz arasındaki bağı kuvvetlendirmek, vatandaşımızın Bakanlığımızdan aldığı hizmetlerin kalitesini ölçmek, yerinde görmek, varsa tıkanıklıklar bunları yerinde çözmek, güzel uygulama örnekleri varsa tespit etmek, diğer illerimizde de yaygınlaştırmak adına böyle bir proje gerçekleştiriyoruz. Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle, odalarımızla, muhtarlarımızla, dernek temsilcilerimizle, yine kamu hizmetini yürüten sorumlu arkadaşlarımızla bir dizi toplantılar ve değerlendirmeler yapacağız."

İnce, toplantı ve değerlendirmelerin neticesinde gereken adımları en kısa sürede atmak için gayret içinde olacaklarına işaret ederek, "Asıl hedefimiz, vatandaşımızın memnuniyeti. Vatandaşımızı memnun edecek çalışmaların, yerinde, hızlı, kaliteli ve ekonomik şekilde gerçekleşmesi için gerekli tedbirleri alma gayreti içindeyiz. Bu çalışmalarımız da bu sonuçları doğuracaktır. Buradan aldığımız sonuçlarla 81 ilimizde bir değerlendirme yapıp, bunların sonuçlarına göre tedbirlerimizi alacağız." ifadelerini kullandı.

Daha sonra, Valilikte, basına kapalı düzenlenen İZDES projesiyle ilgili değerlendirme toplantısına katılan İnce'ye, AK Parti Niğde Milletvekili Yavuz Ergun, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin, diğer protokol üyeleriyle, şehit Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de eşlik etti.

Kaynak: AA