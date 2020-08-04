İZDES heyetinden Tekirdağ Valisi Yıldırım'a ziyaret İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi Heyet Başkanı Mesut Köse ve beraberindekiler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığınca yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi Heyet Başkanı Mesut Köse ve beraberindekiler Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım'ı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamada, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla, kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemlerin azaltılarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından "İZDES Projesi"nin hayata geçirildiği belirtildi.

Vali Yıldırım ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Başkan Köse ile görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: AA