İzdes Heyetinden Kırşehir'de Değerlendirme

İçişleri Bakanlığı İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) çalışmaları kapsamında Merkez Valisi Azmi Çelik ve beraberindeki heyet Kırşehir'de inceleme yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığınca yürütülen kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli bir şekilde sunulması ve vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle İZDES değerlendirme toplantısı Kırşehir'de yapıldı.

Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ı ziyaret eden Çelik ve beraberindeki heyet, kentte yürütülen İZDES çalışmaları ve İçişleri Bakanlığımızca sunulan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Ziyaretin ardından konuşan Merkez Valisi Azmi Çelik, şunları kaydetti:

"Gerçekleştirdiğimiz ziyaret ve toplantılarda kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli bir şekilde sunulması ve vatandaşın hizmetten duyduğu memnuniyeti değerlendiriyoruz. Eksiklik ve ihtiyaçları kontrol edip, kurumların sunduğu hizmetlere yol gösterecek konuları belirliyoruz. İZDES projesi, İçişleri Bakanlığına bağlı kuruluşların taşra teşkilatlarının kurumsal yapılarının, yürüttükleri faaliyetlerin ve karşılaştıkları sorunların yerinde görülmesi, raporlanması ve merkez teşkilatıyla bağlarının güçlendirilmesi amacıyla devam edecektir."

Toplantının ardından İZDES projesi çalışmaları değerlendirildi.

Kaynak: AA