İZDES Heyeti Vali Yaşar Karadeniz'i Ziyaret Etti
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İZDES Heyeti Vali Yaşar Karadeniz'i Ziyaret Etti

İZDES Heyeti Vali Yaşar Karadeniz'i Ziyaret Etti
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İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Vali/ Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş başkanlığındaki heyet, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında Vali/ Mülkiye Başmüfettişi Hamdi Bilge Aktaş başkanlığındaki heyet, Vali Yaşar Karadeniz'i makamında ziyaret etti.

Heyet, İçişleri Bakanlığı tarafından kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetime katılımın sağlanması, bürokratik süreç ve işlemleri azaltarak vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması amacıyla başlatılan İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi kapsamında saha çalışması gerçekleştirmek üzere ilimizde bulunuyor.

Kaynak: Habermetre

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