İZDES Heyeti Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

Mülkiye Başmüfettişi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Heyeti ile birlikte Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.