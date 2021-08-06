İZDES Heyeti Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İZDES Heyeti Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti

İZDES Heyeti Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Mülkiye Başmüfettişi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Heyeti ile birlikte Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Mülkiye Başmüfettişi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Heyeti ile birlikte Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi Heyeti'nin ilimizde yapacakları çalışmalar ele alındı.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Yılmaz Yusuf Güney Burak Özçivit Süreyya Yalçın
Spor Ali Koç Merve Çoban Rıza Çalımbay Oğulcan Çağlayan Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İZDES Heyeti Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 23:26:18. #1.15#

title