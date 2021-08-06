İZDES Heyeti Vali Aziz Yıldırım'ı Ziyaret Etti
Mülkiye Başmüfettişi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Heyeti ile birlikte Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Mülkiye Başmüfettişi Hasan Basri Güzeloğlu, beraberindeki İçişleri Bakanlığı İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Heyeti ile birlikte Vali Aziz Yıldırım'ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette İzleme ve Değerlendirme Sistemi (İZDES) Projesi Heyeti'nin ilimizde yapacakları çalışmalar ele alındı.
Kaynak: Habermetre