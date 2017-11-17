İzdes Bilgilendirme Toplantısı Yapıldı

İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin kaliteli, hızlı, verimli ve ekonomik bir şekilde sunulması, yönetimde katılımın sağlanması, vatandaş memnuniyetini esas alan yönetim anlayışının ortaya konulması hedefiyle uygulanan İzleme Değerlendirme Sistemi (İZDES) bilgilendirme toplantısı Şanlıurfa Valiliğinde yapıldı.



İçişleri Bakanlığı tarafından yürütülen İzleme ve Değerlendirme Sistemi Projesi (İZDES) izleme heyeti, İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil başkanlığında yapılacak çalışma ziyareti için Şanlıurfa'ya geldi. Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil başkanlığında, Jandarma Genel Komutanlığından Tuğgeneral Ali İhsan Ersoy, İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Nurtaç Arslan, Emniyet Genel Müdürlüğünden Mehmet Murat Ulucan, Göç İşleri Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Ok ve planlama uzmanlarından oluşan heyet, Şanlıurfa Valiliğinde Vali Vekili Tarık Açıkgöz ile Vali Yardımcısı Ufuk Akıl tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Valilik makamında ağırlanan Müsteşar Yardımcısı Erdil ve beraberindeki heyet üyeleri, proje hakkında görüş alışverişinde bulunduktan sonra Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya geçtiler.



Şanlıurfa Barosu, esnaf sanatkarlar odası, mimarlar odası, şoförler ve otomobilciler odası, tabipler odası ticaret borsası, ticaret ve sanayi odası, ziraat odası gibi kuruluşların yanında proje kapsamında olan farklı sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile kamu kuruluşlarından hizmet alan bazı vatandaşlar ile muhtarların katıldığı değerlendirme toplantısının açılış konuşmasını Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Tayyip Sabri Erdil yaptı.



Erdil konuşmasında, çalışma ziyareti kapsamında bulundukları Şanlıurfa'daki faaliyetlerinin, görüş alışverişi ve istişare şeklinde gerçekleşeceğini belirterek, "İçişleri Bakanlığı olarak valilikler kanalıyla taşrada verdiğimiz hizmetleri alanlarla istişare edip, onların değerlendirmelerini, görüşlerini ve önerilerini toplamaya geldik. İZDES Projesi, İçişleri Bakanlığı tarafından sunulan hizmetlerin vatandaşlar tarafından nasıl değerlendirildiğini izlemek amacıyla yürütülüyor. Bu çalışmamız daha önce bir boyutuyla yapıldı. Şu anda ikinci boyutuna başlıyoruz" dedi.



İZDES Projesi kapsamında, İçişleri Bakanlığına bağlı ekip, taşra birimlerinin hizmet kapasitelerini ölçmek, merkez ve taşra birimleri arasındaki iletişimi geliştirmek, sahadaki görüş ve önerileri doğru şekilde merkeze iletmek amacıyla çalışmalarını yürrütüğü belirtilidi. - ŞANLIURFA