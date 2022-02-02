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İZDENİZ'in sefer saatleri yeniden düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İZDENİZ'in sefer saatleri yeniden düzenlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sefer saatlerinde yeni düzenlemeye gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İZDENİZ Genel Müdürlüğü, sefer saatlerinde yeni düzenlemeye gitti. Yolcu yoğunluğunun düşük olduğu saatlerdeki seferler yeniden planlandı. Yeni sefer saatleri, 5 Şubat Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak.

Denizde toplu ulaşım hizmetlerini sürdüren İZDENİZ Genel Müdürlüğü, kış dönemi süresince geçerli olacak sefer düzenlemesi yaptı. Sabah ve akşam saatlerindeki sefer düzeni korundu. Gün içerisinde ve hafta sonları yolcu yoğunluğunun düşük olduğu saatlerde yapılan seferler yeniden planlandı. Araba vapuru sefer saatleri ise gün içerisinde korundu. Son sefer saati 23.20'den 23.00'e çekildi. 20.00-23.00 saatleri arasında 20 dakika olan sefer sıklığı 30 dakikaya çıkarıldı. 5 Şubat Cumartesi gününden itibaren uygulanacak ve kış döneminde geçerli olacak yeni sefer tarifesi www.izdeniz.com.tr adresinden görülebiliyor. - İZMİR

İhlas Haber Ajansı - Yerel

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumartesi, Yerel, Haber

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