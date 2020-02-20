İzcilik Haftası SGM'de kutlandı
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İzcilik Haftası SGM'de kutlandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Karasu Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 'İzcilik Haftası' kutlandı.

20.02.2020 15:32 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:32
İzcilik Haftası SGM'de kutlandı

Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) 'İzcilik Haftası' kutlandı.


Çeşitli etkinliklerin düzenlendiği kutlamalarda renkli görüntüler ortaya çıktı. İzciliğin tanımına ilişkin bilgilerin verildiği etkinlikte aynı zamanda çocuklar çadır kurmayı da deneyerek öğrenmenin fırsatını yakaladı. Oyun ve aktivitelerle eğlenceli vakit geçiren minik izciler, kamp yaşamına dair bilgiler öğrendiler. - SAKARYA

Kaynak: İHA
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