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İzcilerden hafta sonu etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İzcilerden hafta sonu etkinliği

Erzurum izci kulüplerinden Nenehatun Spor kulübü ve Ejder Spor kulübü izcileri hafta sonları faaliyetlerine devam ediyor.

ERZURUM (İHA) - Erzurum izci kulüplerinden Nenehatun Spor kulübü ve Ejder Spor kulübü izcileri hafta sonları faaliyetlerine devam ediyor.

İzciler hafta sonunda günü birlik düzenlenen etkinliklerin ilk gününde Kış olimpiyatlarında ülkemizi temsil eden sürat pateni sporcusu Furkan Akar için ellerinde Türk bayrakları ile destek verdi.

Daha sonrasında açık hava etkinliklerinde kış şartlarında çadır kurma, kayak, yöresel kızak, halat, kar üstünde satranç turnuvası, okçuluk eğitimleri, izcilik eğitimleri ve kamp ateşi gibi faaliyetle çocuklara karne hediyesi olarak izcilik tanıtım etkinlikleri gerçekleştirildi.

İzci liderleri Özcan Işık, Emre Ertan ve Fatih Yakışan'ın yanı sıra 12 liderin katılımıyla faaliyet tamamlandı.

Etkinlikler sabah 08: 00'de başlayıp akşam 19: 00'a kadar etkinlikler devam etti. Söz konusu faaliyetlere her hafta sonu devam edileceği ve amaçlarının izciliği yaymak olduğu belirtildi. - ERZURUM

İzcilerden hafta sonu etkinliği

İzcilerden hafta sonu etkinliği

İzcilerden hafta sonu etkinliği

İzcilerden hafta sonu etkinliği

İzcilerden hafta sonu etkinliği

İzcilerden hafta sonu etkinliği

İzcilerden hafta sonu etkinliği

İzcilerden hafta sonu etkinliği

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Erzurum, Türk, Yerel, Haber

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