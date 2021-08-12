İzciler de yangından zarar görenler ve bölgedeki ekipler için ter döktü

Antalya'daki yangınlarında gönüllü olarak sahada bulunan izciler, bir yandan tırlar dolusu yardımların boşaltılmasına destek verdi, bir yandan da söndürme çalışmalarına katılanlara su taşıdı.

Antalya'daki yangınlarında gönüllü olarak sahada bulunan izciler, bir yandan tırlar dolusu yardımların boşaltılmasına destek verdi, bir yandan da söndürme çalışmalarına katılanlara su taşıdı.

Antalya'da 28 Temmuz'da başlayan ve 10 günlük mücadelenin ardından kontrol altına alınan orman yangınında Türkiye İzcilik Federasyonu üyesi izciler ilk günden itibaren gönüllü olarak yangın bölgesine koştu.

Genç izciler yangın bölgesinde Türkiye'nin dört bir yanından gönderilen gıda, giyim, ev eşyalarını taşıyan tırların boşaltılmasına ve yardımların vatandaşlara ulaştırılmasına destek oldu, bir yandan da söndürme çalışmalarına katılan ekiplere su ve yemek ulaştırdı.

Türkiye İzcilik Federasyonu Başkanı Hasan Dinçer Subaşı, AA muhabirine, ülkede başlayan bütün yangın bölgelerinde görev aldıklarını ve ilk günden beri de Antalya yangınıyla mücadele için saha olduklarını söyledi.

Afet bölgelerine uzun süre ve periyodik olarak görev aldıklarını aktaran Subaşı, "Bizim izcilerimiz küçük yaşta bu tür afetler için yetiştirilirler. 103 kişilik gönüllü izcilerle çalışıyoruz. Yangın bölgesine arkadaşlarımız her zaman gidiyor." dedi.

Manavgat'ta bulunan 18 yaşından küçük izcilerin depolarda indirme, yükleme, paketleme işiyle uğraştığını anlatan Subaşı, 18 yaşından büyüklerin ise yanan ormanlarda alevlerle mücadele ettiğini dile getirdi.

"Orada bizi bekleyen köylüler var, nasıl dinleniriz"

Subaşı, yüzbinlerce genç üyeleri olduğu için bölgede uzun süre kalıp yardımda bulunduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yangının ilerlememesi için izcilerimiz tırmıklarla şerit çekti, hortumların yere temas edip yanmaması için dakikalarca ellerinde tuttular. Ormanlık alanda yangınla mücadele edenler için elde ele insan zinciriyle yemek ulaştırdık ve arazözün başındakilere su taşıdılar. Herkes gönüllü olduğu için kimse dinlenmek istemedi. Kan ter içinde kaldılar. Dinlenin diyoruz, dinlenmediler. Orada bizi bekleyen köylüler var, nasıl dinleniriz.' diyorlar. Herkes burada bir şey yapabilmek için hiç boş durmadı, sürekli çalışma halinde oldular."

"İnsanlara yardım etmek bize güzel duygular katıyor"

Gönüllü izcilerden Ümeyir Talha Bayram (18), 10 yıldır izci olduğunu söyledi.

Yangın bölgesindekilere bir faydası dokunduğu için mutlu olduğunu aktaranTalha, "Devletimizin ve milletimizin bu zor zamanlarında yanında olup bir şeyler yapıyoruz. İnsanlara yardım etmek bize güzel duygular katıyor, kalbimizi ferahlatıyor. Yangın bölgesinde evleri yanan vatandaşlar için AFAD'ın yardım çadırlarını kurduk. Burada olmaktan mutluyuz." diye konuştu.

İzcilerden İclal Kaya da İstanbul'dan geldiklerini, yardım etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülsem Adam