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İzciler, Çubuk'ta kamp kurdu

AA, Hüseyin Yiğiner - Güncel
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İzciler, Çubuk'ta kamp kurdu

Ankara'daki Selçuklu ve Vadi izcilik kulüplerinden 60 sporcu, Karagöl bölgesindeki Çubuk Belediyesi Kışlacık Sosyal Tesislerinde kamp kurdu.

SELÇUKLU, KONYA (AA) - Ankara'daki Selçuklu ve Vadi izcilik kulüplerinden 60 sporcu, Karagöl bölgesindeki Çubuk Belediyesi Kışlacık Sosyal Tesislerinde kamp kurdu.

Göndere bayrak çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kampta, izciler doğa yürüyüşü gerçekleşti.

Kampın oymakbaşı Behzat Cihangir, AA muhabirine, kampın 6 gün süreceğini belirtti. Cihangir, kendilerine destek olduğu için Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'a teşekkür etti.

Baki Demirbaş da yaptığı yazılı açıklamada, Çubuk'un eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu, bu güzellikleri doğa turizmine kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, tüm doğa severleri Çubuk'a davet etti.

AA / Hüseyin Yiğiner - Güncel

Çubuk Belediyesi, Cihangir, Selçuklu, Ankara, Güncel, Haber

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