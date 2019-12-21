İzciler bir araya geliyor
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İzciler bir araya geliyor

Kilis Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü Başkanı İsmet Gümüş, 29 Aralık tarihinde Liderim ol projesi kapsamında çocuk ve gençleri yönelik etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.

21.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 21.12.2019 17:05
İzciler bir araya geliyor

Kaşif Gençlik ve İzcilik Kulübü Başkanı İsmet , 29 tarihinde Liderim ol projesi kapsamında çocuk ve gençleri yönelik etkinlik düzenleyeceklerini söyledi.


Gümüş, Kaşif Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü olarak Sarıkamış'ta şehitleri ana programını katılacaklarını ifade ederek, "Liderim ol projesi kapsamında çocuk ve gençlerimiz lidersiz kalmasın sloganı ile milli değerlere sahip tüm gençlerimizi ve liderlerimizi kulübümüze ve programımıza bekliyoruz. 29 Aralık Alaaddin Yavaşça Kültür merkezinden yapılacak olan ve izciliğin tanıtımını yapacağımız bir program düzenleyeceğiz. Herkesi programa davet ediyoruz. Etkinliğimize Tür ve Suriyeli kardeşlerimizde katılacak" dedi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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