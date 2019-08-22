22.08.2019 15:16

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Türkiye İzcilik Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Yaz İzci Kampı, uluslararası misafirlerini ağırlıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 1 Temmuz'da Beykoz Kent Ormanı'nda başlayan kampta beşinci hafta tamamlandı. İstanbul'un yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanından çocuk ve gençlerin katıldığı kampa bu hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Kuveyt, Ukrayna, Katar, Mısır, Tunus, Bulgaristan, Suriye ve Ürdün olmak üzere 10 ülkeden, binin üzerinde misafir izci konuk oluyor.

Dünyanın farklı ülkelerinden İstanbul'a gelen çocuk ve gençler fiziksel, sosyal ve ahlaki yönden güçlü bireyler olmalarına katkı sağlayan eğitimler alıyor. Kampta ileri seviye izcilik, kişisel gelişim, yön bulma, telsiz ve haberleşme, ilk yardım, trafik, çevre ve orman, yangına müdahale ve yüzme gibi eğitimlerin yanı sıra bisiklet ve at biniciliği, okçuluk, badminton, tırmanma, hayvan bakımı, ebru ve paintball gibi eğlenceli etkinlikler de yapılıyor.

Yaz İzci Kampı, çocuk ve gençlere doğaya ve doğal yaşama duyarlı olma, sorumluluk alma, ayakları üzerinde durabilme, paylaşma, iletişim kurabilme gibi konularda sosyal beceriler ve alışkanlıklar kazandırmayı amaçlıyor. Kampta izci adaylarının öz güvenlerini güçlendirmeyi sağlayan etkinlikler ve eğitimler düzenleniyor.



Kampta verilen eğitimlerle gençlerin sosyalleşmeleri, ekip halinde çalışma becerilerini geliştirmeleri, öğrenme şevki, keşfetme duygusu, doğayı ve çevreyi sevmeleri, doğaya uyum sağlayarak şartlara uygun yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeleri, analitik düşünme becerisine sahip olmaları hedefleniyor.

Kamp, 8 Eylül'de sona erecek.

Kaynak: AA