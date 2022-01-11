İzci çocuklar Aşık Paşa Tabiat Parkı'nda etkinlikte buluştu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İzci çocuklar Aşık Paşa Tabiat Parkı'nda etkinlikte buluştu

İzci çocuklar Aşık Paşa Tabiat Parkı'nda etkinlikte buluştu
AA / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Kırşehir Ahi Gençlik ve İzcilik Kulübü üyesi çocuklar, Aşık Paşa Tabiat Parkı'nda doğa etkinliğinde bir araya geldi.

Kırşehir Ahi Gençlik ve İzcilik Kulübü üyesi çocuklar, Aşık Paşa Tabiat Parkı'nda doğa etkinliğinde bir araya geldi.

Doğa Koruma Ve Milli Parklar (DKMP) Kırşehir Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahi Gençlik ve İzcilik Kulübü üyesi çocuklar Aşık Paşa Tabiat Parkı'nı ziyaret etti.

Park içerisinde "Tabiatın kalbinde beş dakika mola" sloganıyla kurulan, tahnit hayvanlar ve ekosistemlerinin yer aldığı Tabiat Müzesi'ni gezen çocuklar, daha sonra doğa yürüyüşü ve günübirlik kamp faaliyeti yaptı.

Çocuklara eşlik eden Şube Müdürlüğü ekibi, doğa eğitiminin yanı sıra park ve müze hakkında bilgi verdi.

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-5

'Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmeleri komisyonda başladı-5

AA / Abdullah Yıldız - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title