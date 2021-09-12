İZBETON'dan makine parkına dev yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yol ve asfalt çalışmalarını yürüten şirketi İZBETON, makine parkını güçlendiriyor. Son üç ay içerisinde iş makineleri, tırlar ve kurulan yeni tesisler için 27 milyon liralık yatırım yapan İZBETON'un yıl sonuna kadar hizmete alacağı yeni iş makineleri ile birlikte yapacağı yatırım tutarı 60 milyon lirayı bulacak.

İzmir'in yol altyapısını iyileştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için hız kesmeden çalışan Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İZBETON, hizmet kalitesini ve hızını artırmak için makine parkını yenilemeyi sürdürüyor. İZBETON İzmir genelinde yürütülen asfalt ve yol yenileme çalışmaları başta olmak üzere, şehirdeki kentsel dönüşüm projelerinde, inşaat imalatlarında ve diğer faaliyetlerinde kullanmak üzere yeni iş makineleri satın aldı. Şirket Ege Bölgesi'nin en kapsamlı makine parklarından birine sahip.

27 milyon liralık alım yapıldı, devamı gelecek

İZBETON filosuna son üç ay içerisinde bir asfalt serim makinesi, bir asfalt kazıma makinesi, 15 TIR, bir seyyar asfalt kırma-eleme tesisi ve 4 işçi servisi daha eklendi. Tüm bu alımların toplam yatırım maliyeti ise 27 milyon lirayı buldu. Önümüzdeki günlerde İZBETON'un iş makinesi ve TIR alımları devam edecek. Yılın son çeyreğinde yapılacak bu alımlarla, 2021 yılında makine parkına yapılan yatırımın 60 milyon liraya ulaşması bekleniyor.

Makine parkı 500 araca yaklaştı

Bornova merkez, Bergama ve Bayındır şantiyeleri yine Bornova'da bulunan Taş Ocağı Kırma-Eleme tesisleri ve geniş makine parkı ile İzmir'in 30 ilçesi için hizmet üreten İZBETON, yeni alımlarla birlikte makine parkındaki araç sayısını 500'e çıkarmayı hedefliyor. Bu araçlar, iş makineleri, servisler, inşaat makineleri, küçük el işi makineleri gibi çeşitli makinelerden oluşuyor.

Emekçiler için konforlu servisler

Yeni alımlar kapsamında iş makinelerinin yanı sıra İzmir'in dört bir yanında gece gündüz ter döken asfalt ekiplerinin servisleri de yenilendi. İşçilerin tüm ihtiyaçlarına hitap edecek bir şekilde hazırlanan servislerde çay ocağı, kıyafet bölümü, jeneratör, klima, mini kütüphane, masa, oturma/dinlenme alanları ve buzdolabı bulunuyor. Ayrıca araçların enerji ihtiyacı, çevreci bir kaynak olan güneş enerjisiyle destekleniyor. Araçlar gerektiğinde merkezi elektrik sistemlerine de bağlanabiliyor. İşçiler için gerekli tüm ihtiyaçları karşılayan bu servisler, ihtiyaç durumunda doğal afetlerde de destekleyici araç olarak kullanılabilecek.

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