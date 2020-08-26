İZBETON'da toplu sözleşme sevinci
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İZBETON'da toplu sözleşme sevinci

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON bünyesinde çalışan 750 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İZBETON'da toplu sözleşme sevinci
26.08.2020 09:37 | Son Güncelleme: 26.08.2020 09:41

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON bünyesinde çalışan 750 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. İşçilerin maaşlarına yüzde 17 oranında zam yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketi İZBETON ile iş yerinde örgütlü Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikasına (TÜRK-İŞ) bağlı Belediye-İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube arasındaki onuncu dönem toplu iş sözleşmesi için imzalar atıldı. 750 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesinde işçilerin maaşlarına yüzde 17 zam geldi. Bugün İZBETON'un Belkahve'deki merkez şantiyesinde sözleşmeye ilişkin bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

"Son yılların en güzel sözleşmesi oldu"

Toplantıda konuşan Belediye-İş Sendikası İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Murat Karakuş, pandemi dönemine rağmen böyle bir sözleşme imzalandığı için sendika olarak mutlu olduklarını belirterek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür etti. Karakuş, "Toplu iş sözleşmemiz ocak ayıyla başladı fakat pandemi dolayısıyla uzadı. Dün itibariyle imza altına alındı ve süreç sonlandırılmış oldu. En büyük şansımız işçiden ve emekten yana bir başkanımız ve genel müdürümüzün olması. Pandemiye rağmen çok güzel bir sözleşme imzaladık" diye konuştu. Sözleşmeyle birlikte ücretlere 17 zam yapıldığını söyleyen Karakuş, "Sosyal haklarda yapılan iyileştirmeler ile birlikte toplu iş sözleşmemiz son yılların en güzel sözleşmesi oldu. Hepimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

"Emekten yanayız"

Karakuş'un ardından söz alan İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da göreve geldikleri ilk günden beri emekten yana olduklarının ve çalışanların koşullarının daha iyi olması gerektiğini her fırsatta dile getirdiklerinin altını çizdi. Kaya sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu yaparken birçok dengeyi gözetmek zorunda kalıyorsunuz. Şirketin koşulları, ülke ekonomisinin durumu gibi dengeleri yan yana getirip en doğru sonucu almaya çalıştık. Bu süreçte bize yol gösteren Başkanımız Tunç Soyer daha cesaretli, daha kararlı ve daha duyarlı olmamızı sağlamıştır. Başkanımız bu süreçte çok olumlu davrandı. Biz bundan sonra da hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Her şeyin sizin lehinize gelişmesi için elimizden geleni yapacağız."

İmzalanan toplu iş sözleşmesi, 1 Nisan 2020 ile 31 Mart 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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