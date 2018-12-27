İZBAN, yüzde 26'lık zam teklifini geri çekti

Zam önerisi sendika tarafından kabul edilseydi makinistler için net maaş 4 bin 152 TL, en düşük maaşı alan ofis çalışanı için de 3 bin 694 TL olacaktı

İZMİR - İzmir'de 17 gündür süren grevin hemen sonlandırılması şartıyla zam önerisini yüzde 26'ya yükselten İZBAN yönetimi, Demiryol-İş Sendikası'nın greve devam etme kararı nedeniyle zam önerisini geri çekti.

İZBAN'dan yapılan yazılı açıklamada, "Yüzde 26 zam önerisi kabul edilseydi, 2015 yılında işe başlayan, lise mezunu, evli ve bir çocuklu makinistin tüm hakları dahil alacağı net ücret ayda 4 bin TL'nin üzerine çıkacaktı. Toplamda yüzde 26 zam yapılan maaşlara göre, 2010 girişli, eşi çalışmayan, çocuklu personel gruplarının, tüm hakları dahil hesaplanmış ortalama net aylık gelirleri ise makinist için 4 bin 152 TL, tekniker için 4 bin 136 TL, teknisyen için 3 bin 988 TL, istasyon operatörü için 3 bin 820 TL, gişeci-veznedar için 3 bin 773 TL ve ofis personeli için 3 bin 694 TL olacaktı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA