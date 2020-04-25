İZBAN seferlerine "ramazan" düzenlemesi İZBAN, ramazan ayı boyunca iftar öncesi trenlerde oluşabilecek yoğunluğu engellemek ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla sefer sayılarını sıklaştırdığını açıkladı.

İZBAN, ramazan ayı boyunca iftar öncesi trenlerde oluşabilecek yoğunluğu engellemek ve yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı sosyal mesafenin korunmasını sağlamak amacıyla sefer sayılarını sıklaştırdığını açıkladı.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, hem Kovid-19 hem de ramazan dolayısıyla seferlere düzenleme getirildi.

Güney hattında Gaziemir'den Alsancak yönüne 17.16, 17.38, 18.02 ve 18.26'da dört ek sefer planlanırken, Alsancak-Gaziemir arasında da 17.39, 18.03, 18.27 ve 18.51'de yine dört ek tren çalışacağı aktarıldı.

Böylelikle yolcunun bölgede, iftar öncesinde 1 saat boyunca sefer sıklığı 6 dakikada bire ineceği bildirildi.

Kuzey hattında ise Çiğli-Cumaovası arasında 16.03'de hareket edecek ek bir tren çalışırken, Çiğli-Menemen arasında 15.38, 16.01, 16.25 seferleri devreye alınacağı kaydedildi. Böylelikle bu bölgede de 4 ek sefer çalışmış olacağına değinildi.

Buna ek olarak, yine iftar öncesinde merkez hatta 12 dakikada bir kalkan trenlerin başlangıç saatleri birer saat öne çekilirken, trenler, Cumaovası'ndan Menemen'e 15.46, Menemen'den Cumaovası'na16.09'da hareket edeceğine işaret edildi.

Uygulamanın 27 Nisan Pazartesi günü başlayacağı ve sokağa çıkma yasağının yapılmadığı günlerde geçerli olacağını da aktarıldı.

Kaynak: AA