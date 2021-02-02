İZBAN seferleri iptal mi oldu? İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzargahları!
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İZBAN seferleri iptal mi oldu? İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzargahları!

02.02.2021 10:42 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:46
İZBAN seferleri iptal mi oldu? İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzargahları!

Dün yaşanan deprem sonrası, bugün yoğun yağış ile güne uyanan İzmir'de İZBAN seferleri iptal mi oldu? İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzargahları!

İZBAN, Aliağa Selçuk arasındaki banliyö hattında hizmet veren, ülkemizin havalimanı bağlantılı, en büyük kent içi raylı toplu taşıma sistemlerinden biridir. İZBAN seferleri iptal mi oldu? İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzargahları!

İZBAN SEFERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

Son Dakika: İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Dikili, Foça ve Aliağa ilçelerinde sel meydana geldi. Birçok ev ve iş yerini su basarken İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Kentte bir afet yaşanıyor. Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" uyarısı yaptı. Kent, dün de peş peşe meydana gelen depremlerle sarsılmıştı. Bu sebeple İZBAN tarafından yapılan açıklama haberimizde bulunmaktadır.

İZBAN seferleri iptal mi oldu? İZBAN çalışıyor mu? İZBAN seferleri ve güzargahları!

İZBAN SEFERLERİ VE GÜZARGAHLARI

Yapılan resmi açıklama; 'Sayın yolcularımız, yoğun yağış nedeniyle Ataşehir - Yunuslar arasında işletim yapılmaktadır. Yunuslar - Alaybey arasında işletim ESHOT otobüsleri ile gerçekleşmektedir. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz.'

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