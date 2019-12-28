İzban Mutluluk Treni'nin 3. İstasyonu Torbalı oldu

28.12.2019 22:28 | Son Güncelleme: 28.12.2019 22:28

İZBAN çalışanlarının hayata geçirdiği "Mutluluk Treni" projesinin üçüncü istasyonu Torbalı Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi oldu. Yeni yıl öncesinde "Gözünüz yolda kalmasın" diyerek yaşlıları ziyaret eden İZBAN çalışanları, hem mutlu yıl dileklerini sundu hem de huzurevi sakinleriyle keyifli dakikalar yaşadı.

İZBAN Mutluluk Tren Ekibi, yaşlıların ellerini öptü, hal-hatırlarını sordu ve güzel sohbetlerle herkesin yeni yıl mutluluğunu artırdı. İZBAN çalışanları, Mutluluk Treni Projesi kapsamında daha önce Karşıyaka'daki Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ve Halkapınar'daki Sevgi Tohumları Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etmiş, hem çocuklarla, hem de yaşlılarla bir araya gelmişti

Kaynak: Bültenler