İzban İşçileri 8 Gündür Grevde

İzmir'de raylı sistemle toplu ulaşım hizmeti verilen İZBAN'da, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine başlatılan grev, 8. gününde. Grevdeki işçiler, talepleri karşılanana kadar grevi sürdürmeye devam edeceklerini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen toplu ulaşım ağı İZBAN'da, toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sonuç alınamaması üzerine çalışanlar tarafından başlatılan grev 8. gününe girdi. Geçen dönem yapılan grev 8 günde sonuçlanırken Demiryol-İş Sendikası İş yeri Baştemsilcisi Ahmet Güler, "Biz sorunlarımız çözülene kadar grevi devam ettireceğiz. İster Ankara'da, ister İzmir'de, ister İstanbul'da çözülsün" dedi.

"Eve ekmek götüremiyoruz"

Demiryol-İş Sendikası İş yeri Baştemsilcisi Ahmet Güler, "8 gün boyunca pek çok sendika ve sivil toplum kuruluşu bizi ziyaret etti. Alsancak esnafı ile de dayanışma halindeydik. 343 arkadaşımızın haklı talepleri karşılanana kadar bu grev bitmeyecek. Biz 8 gündür evimize ekmek götüremiyoruz. Umarız en kısa zamanda haklı taleplerimiz karşılanır ve grev işçinin kazanacağı şekilde çözülür. Biz sorunlarımız çözülene kadar grevi devam ettireceğiz. İster Ankara'da, ister İzmir'de, ister İstanbul'da çözülsün" diye konuştu.

"Siyasete alet etmeyin"

Grev öncesi İZBAN'ı günde yaklaşık 300 bin kişinin kullandığını, şu anda grev kapsamı dışındaki makinistlerle 24 dakika bir düzenlenen seferlerle ortalama 40-50 bin kişinin İZBAN ile yolculuk yaptığını kaydeden Güler, şöyle konuştu:

"Bazı kesimler İZBAN işçisini siyasete alet etmek istiyor. Bizim işimiz siyasetle değil, alın terimizle, emeğimizle. Bizim işimiz emek. Emeğin yanında olan herkese saygı gösteririz. Bizi siyasete alet edenler yanılgıya düşüyorlar. Biz siyaseti işimize sokmadık. Bizim siyasetimiz emek. Biz emeğimizin, altın terimizin mücadelesi içerisindeyiz. Taleplerimiz gerçekleşmeden bu grev bitmeyecek." - İZMİR

Kaynak: İHA