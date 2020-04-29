İZBAN'ın sokağa çıkma kısıtlamasındaki sefer programı açıklandı İZBAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasındaki sefer programını açıkladı.

İZBAN, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 1-3 Mayıs'ta uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasındaki sefer programını açıkladı.

İZBAN'dan yapılan açıklamaya göre, sokağa kısıtlaması sırasında İZBAN trenleri, Aliağa-Tepeköy arasında, 06.00-10.00, 16.00-19.00 ve 23.00-00.30 saatleri arasında 24 dakikada bir sefer yapacak.

Selçuk-Tepeköy hattında ise Tepeköy'den saat 09.00, 18.10 ve 23.38, Selçuk'tan saat 07.10, 16.30 ve 23.00 saatlerinde olmak üzere toplam 6 sefer düzenlenecek.

Kaynak: AA