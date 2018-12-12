İzban Hattına 'Minibüs' Takviyesi

İZMİR Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), İZBAN'da süren grev nedeniyle, toplu ulaşımda yaşanabilecek sorunlar için 3 yeni minibüs hattı oluşturuldu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İZBAN grevi nedeniyle, yolcuların sorun yaşamaması için minibüslerin de, yolcu taşınmasına yönelik karar aldı. Buna göre İzmir'in Çiğli ilçesi ile Buca Şirinyer arasında ve İZBAN'a paralel 3 yeni minibüs hattı oluşturuldu. Yarın sabahtan itibaren çalışmaya başlayacak minibüslerin güzergahları da belirlendi. Yapılan düzenlemeye göre, Çiğli- Şirinyer hattında hizmet verecek olan minibüsler, Anadolu Caddesi üzerinden, Çiğli, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar, Şirinyer arasında çalışacak. Karşıyaka-Şirinyer hattında çalışacak olan araçlar ise yine Anadolu Caddesi üzerinden, Alaybey, Karşıyaka, Naldöken, Turan, Bayraklı, Salhane, Halkapınar ve Şirinyer arasında hizmet verecek. Alaybey-Kemer hattında çalışacak minibüsler de Altınyol üzerinden Alaybey, Karşıyaka, Naldöken, Turan, Bayraklı ve Kemer arasında yolcu taşıyacak.

UKOME kararıyla yalnızca grev süresince çalışacak minibüsler 5'er dakika arayla sefer yapacak. 06.00 ile 00.00 saatleri arasında çalışacak minibüslerin biniş ücreti de 3 TL olarak belirlendi.

- İzmir