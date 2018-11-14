İzban Hattı Nedeniyle Tıkanan Ulaşım Alt Geçitlerle Rahatlıyor

İzmir'in Torbalı ilçesinde, İZBAN'la bölünen kentin iki yakasını birleştirecek alt geçit projeleri tüm hızıyla sürüyor.

Torbalı Belediyesi, şehir içi ulaşımın yükünü çeken İZBAN hattı nedeniyle yaşanan ulaşım problemleri çözülmeye çalışılıyor. Muratbey Mahallesi ile Tepeköy Mahallesi arasındaki yaya ulaşımını sağlamak adına, Şehit Tolga Sağlam Alt Geçidi'nin yapımı gerçekleştirerek halkın kullanımına açan Torbalı Belediyesi, İZBAN hattı üzerinde inşasına başladığı beş alt geçidin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Torbalı Mahallesi Gökdağ Sitesi ile Muratbey Mahallesi eski mezbaha yakınındaki alt geçidin inşası devam ederken, Barış Yapı Sitesi'nin hemen karşısındaki alt geçidin inşasına da çok kısa süre içinde başlanacağı ifade edildi. Torbalı Belediyesi, Gökdağ Sitesi'nin önündeki alt geçidi 1 ay içinde, diğer iki geçidi ise ocak ayının sonuna kadar tamamlayarak hizmete açacağını bildirdi. Müselles alan ve PTT binası karşısına projelendirilen alt geçitlerin yapımına da en kısa süre içinde başlanacağı, alt geçitlerde Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden izler taşıyacağını bildirdi.

Hava şartları ve işleyen demir yolu nedeniyle çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, alt geçitlerin hizmete açılması ile birlikte yayaların rahat bir nefes alacağını söyledi. İnşası devam eden yaya alt geçitlerinin tamamlanması ile Torbalı'da şehir içi yaya ulaşımında sıkıntı kalmayacağını dile getiren Başkan Görmez, "Belediyemizin hemen arkasında yaptığımız alt geçit, Muratbey ile Tepeköy Mahallesi arasındaki yaya trafiğini çok rahatlattı. Cumhuriyet Mahallesi ve Torbalı Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlarımız da mahallelerine alt geçit yapılmasını talep etti. Demiryolları Bölge Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerin ardından gerekli izinleri aldık ve beş adet alt geçidinin inşasına başladık. İki noktada çalışmalarda sona gelindi. Barış Yapı'nın hemen karşısındaki alt geçit inşaatına da kısa süre sonra başlıyoruz. Bu hizmetlerimiz tamamlandığında İZBAN hattının neden olduğu yaya trafiği sorunları hallolacak" şeklinde konuştu. - İZMİR