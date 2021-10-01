İZBAN Halkapınar-Aliağa seferleri yeniden başladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İZBAN Halkapınar-Aliağa seferleri yeniden başladı

AA / Meriç Ürer - Haberler | Güncel
İZBAN Halkapınar-Aliağa seferleri yeniden başladı

İzmir'de sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle ara verilen İZBAN'ın Halkapınar - Aliağa arasındaki seferleri yeniden başladı.

ALİAĞA, İZMİR (AA) - İzmir'de sinyal kablolarının kesilmesi nedeniyle ara verilen İzban'ın Halkapınar - Aliağa arasındaki seferleri yeniden başladı.

İzmir Banliyö Taşımacılığı AŞ'nin (İZBAN) Twitter hesabından yapılan açıklamada sinyal kablolarının son iki ayda ikinci kez kesilerek iş göremez hale getirildiği belirtildi.

Seferlerin yeniden başladığı bildirilen açıklamada hat üzerindeki yoğunluk nedeniyle seyahatlerin yaşanabilecek gecikmelere göre planlanması gerektiği ifade edildi.

AA / Meriç Ürer - Son Dakika Haberleri
Hamile dini nikahlı eşini öldüren kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

Hamile dini nikahlı eşini öldüren kocaya 2 kez ağırlaştırılmış müebbet istendi

 17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

17 yaşındaki Batuhan'ın öldürüldüğü Torbalı'da gerginlik! 150 kişi Suriyelilerin evini bastı

 Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi: 'ULAN' TARTIŞMASINDA KALBİNDEN BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Alişan Cansu Dere Şafak Sezer İbrahim Tatlıses
Spor Stefan Kuntz Abdullah Avcı Mario Balotelli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Demir Çelik Mehmet Nuri
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İZBAN Halkapınar-Aliağa seferleri yeniden başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 01.10.2021 11:04:07. #1.17#