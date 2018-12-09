İZBAN'dan grev öncesi açıklama

İZBAN yönetimi, grev kararı alan Demiryol-İş şubesinin İzmir halkını ve çalışanları mağdur ettiğini ileri sürerek, "Yüzde 65 zam isteği ile masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı 2'nci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır." açıklaması yaptı.