İzban'dan "Grev" Açıklaması

İzmir'deki toplu ulaşım ağı İZBAN'daki toplu iş sözleşmesinde uzlaşma sağlanamadığı için çalışanlar yarın greve gidiyor. İZBAN A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Yüzde 65 zam isteğiyle masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı ikinci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır" denildi.

İZBAN A.Ş. tarafından yapılan açıklamada, "Toplu iş sözleşmesi" görüşmeleri, tarafların el sıkışmak üzere masaya oturduğu, karşılıklı teklifleri değerlendirip anlaşma zemini aradığı ortamlardır. Ancak; iki yıl önceki toplu iş sözleşmesi döneminde kamunun zam oranları ve enflasyonun üzerindeki tekliflerimize rağmen grev yaklaşımıyla İzmir halkını ve çalışanlarımızı mağdur eden Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, ülkemiz gerçeklerine bugün de sırtını dönmektedir. Yüzde 65 zam isteğiyle masaya oturup bunda ısrarcı olmak, İzmir halkını ve çalışanlarımızı ikinci kez mağdur etmekten öte bir anlam taşımamaktadır. Ayrıca, hak arayışının yanlış bilgilerle kamuoyunu yanıltarak değil, doğru verilerle yapılması gerektiğine inanıyoruz. Buradan hareketle yüzde 22'lik teklifimiz sonucunda oluşan, asgari geçim indirimi dahil, ele geçecek aylık ortalama net tavan ücretleri, değerli İzmir halkının takdirine bırakıyor ve bu rakamlara kişi başına aylık 559 TL de yemek ve yol ekleneceğinin altını çiziyoruz: Makinist: 3.435 TL Trafik kontrol merkezi: 3.435 TL Tekniker: 3.395 TL Teknisyen: 3.220 TL İstasyon operatörü: 3.119 TL Veznedar-Gişeci: 3.065 TL Ofis personeli: 3.014 TL" ifadelerine yer verildi.

(İHA)