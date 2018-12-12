İzban'daki Grev

İzmir Banliyo AŞ'de devam eden grev nedeniyle şehir içi toplu ulaşımda yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların önüne geçmek için belirlenen güzergahlarda yeni minibüs hatlarının devreye sokulduğu bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İZBAN grevi sırasında toplu ulaşımda yaşanabilecek muhtemel sıkıntıların aşılması amacıyla ilave tedbirler alındı.

Buna göre, Çiğli-Şirinyer arasında ve İZBAN güzergahına paralel 3 yeni minibüs hattı oluşturuldu.

13 Aralık 2018 Perşembe sabahından itibaren çalışmaya başlayacak minibüslerin güzergahları ise şöyle belirlendi:

1 - Çiğli-Şirinyer hattı (Anadolu Caddesi üzerinden)

Çiğli-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer

2- Karşıyaka-Şirinyer hattı (Anadolu Caddesi üzerinden) Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-Salhane-Halkapınar-Şirinyer

3- Alaybey-Kemer hattı (Altınyol üzerinden) Alaybey-Karşıyaka-Naldöken-Turan-Bayraklı-Kemer

Ulaştırma Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla "sadece grev süresince" çalışacak minibüslerin 5'er dakika arayla sefer yaparak bu bölgedeki yoğunluğu rahatlatmasının amaçlandığının kaydedilen açıklamada, 06.00-24.00 saatleri arasında çalışacak araçların biniş ücretinin ise 3 lira olarak belirlendiği ifade edildi.