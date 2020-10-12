İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içtiler
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İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içtiler

12.10.2020 00:35 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:39
İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içtiler

İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içtiler İZMİR'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu.

İZBAN'da şarkı söyleyip, sigara içtiler
İZMİR'de, toplu taşıma sistemi İZBAN'a binen bir grup gencin bağırarak şarkı söylemesi ve sigara içmeleri tepkiye neden oldu. Ayrıca, kişilerin maske ve sosyal mesafe kuralına da uymadıkları görüldü. 
Bugün toplu taşıma sistemi olan İZBAN'a binen bir grubun çevreye verdiği rahatsız tepki çekti. Bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedip sosyal medyadan paylaştığı görüntülerde İZBAN'a binen bir grup, yüksek sesle şarkı söylerken, gruptakilerden bazılarının ise sigara içtiği görülüyor. Bu arada grubun sosyal mesafe ve maske takma kuralını hiçe saydıkları da görüntülerde yer aldı. Sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, davranış ve söylemleriyle çevresindekilere rahatsızlık veren bu kişilerin yakalanıp, cezalandırılmalarını isteyen tepki içerikli paylaşımlarda bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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