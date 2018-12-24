İzban'da 'Grev Kırıcılığı' Davasında Karar: Seferler Durdurulsun

İZMİR'de raylı sistemle toplu taşıma hizmeti veren İZBAN'da, 15 gün önce başlayan grevin ardından, tren seferlerinin grev dışında kalan personel ile yapılmasına karşı açılan davada, mahkeme kararını verdi. Mahkeme başkanı, yapılan tren seferlerinin, yolcu güvenliği açısından riskli olduğunu, ayrıca trenlerin çalışmasının grevi etkisiz kılacağına hükmederek, seferlerin durdurulmasını istedi.

İZBAN'da, Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi ile İZBAN yönetimi arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından, işçiler 10 Aralık'ta grev başlattı. Grev nedeniyle trenlerin çalıştırılmaması üzerine, işveren grev dışında kalan personel ile belli saatlerde sefer yapmaya devam etti. Bunun üzerine sendika, 'grev kırıcılığı' yapıldığı iddiasıyla Karşıyaka 1'inci İş Mahkemesi'nde dava açtı. Açılan davanın ikinci duruşmasında karar çıktı. Mahkeme başkanı, trenlerin çalıştırılmasının, grevi etkisiz kılacak bir eylem olduğuna ve TİS Kanunu'nun 68'inci maddesine aykırı olduğuna hükmetti. Mahkeme ayrıca 7 eğitmen tarafından yapılan seferleri, yolcu güvenliği açısından da riskli buldu. Mahkeme başkanı, yapılan sefer sayılarına değinerek, bu durumu da bu iş kanununa ilişkin çalışma süreleri yönetmeliğinin 3'üncü maddesine aykırı buldu.

İŞVERENİN İTİRAZ HAKKI BULUNUYOR

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, duruşma çıkışı yaptığı açıklamada, "Grev, çeşitli nedenlerle işveren tarafından engellenmek istenen bir platforma çekildi. Farklı yörüngeye oturtulmak istendi. Bir diğer taraftan da grev kırıcılığı yapıldı. Yapılan grev kırıcılığı bizim itirazımız üzerine mahkemeye intikal etti. Aynı zamanda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na da taşındı. Yapılan itiraz mahkeme tarafından sonuçlandırıldı. Mahkemenin verdiği kararın, adaletli bir karar olduğunu düşünüyoruz. Trenlerin çalışma şekli tamamen taşeron eliyleydi. 6356 sayılı Kanun çok açık. İnşallah yarından itibaren grev kırıcılığı son bulmuş olacak" dedi.

İşverenin, karara 7 gün içerisinde itiraz hakkı bulunuyor. Karara itiraz edilmesi halinde, yeniden duruşmalı bir dava yapılacağı ve nihai karar verileceği belirtildi.

- İzmir

Kaynak: DHA