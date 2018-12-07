İzban'da Grev Kararı

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, İzmir Banliyö Sistemi AŞ'nin (İZBAN) yüzde 19,43'lük zam teklifini kabul etmeyerek greve gideceklerini duyurdu.

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İZBAN yönetiminin dün akşam telefonla kendilerine ilettiği zam teklifinin ardından sendika üyelerine kararlarını sormak için Alsancak İstasyonu'nda bulunan sendika odasında bugün oylama yaptıklarını söyledi.

İZBAN yönetimiyle Toplu İş Sözleşme (TİS) sürecinde uzlaşamadıkları için 10 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'te grev kararı aldıklarını belirten Ervüz, şunları kaydetti:

"İZBAN yönetiminden çıplak ücretlerimize yüzde 28 zam talep ettik. İşverenimiz, sosyal haklar ve ikramiyeler dahil yüzde 19,43 ortalama zam teklifinde bulundu. İşverenimizden ikramiyelerin 85 günden 112 güne çıkarılması talebimiz var. Saat 7'de başlayıp 18.30'da sona eren oy verme işlemine 342 İZBAN çalışanından 326'sı katıldı ve 320 çalışan ret oyu kullandı, sadece 6 arkadaşımız kabul etti. Bu sonuçla, yeni bir gelişme olmadığı takdirde biz pazartesi günü trenleri üzülerek çalıştırmayacağımızı beyan ediyoruz. Grev nedeniyle vatandaşlar mağdur olacak."

Ervüz, İZBAN'ın günde 269 sefer yaptığını, bu seferlerde yaklaşık 300 bin vatandaşın seyahat ettiğini anımsattı.