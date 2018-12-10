İzban'da Grev Başladı

İZMİR'de zam teklifleri kabul edilmediği için grev kararı alan İzmir Banliyö Sistemi A.Ş.'nin (İZBAN) çalışanları, astıkları pankartlarla bu sabahtan itibaren greve başladı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak şirketi İZBAN'da sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle, İZBAN personeli greve çıktı. Bugün saat 05.00 sıralarında Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Alsancak Garı'na 'Bu iş yerinde grev vardır' yazılı pankartlar asarak greve çıktıklarını duyurdu.

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz'ün, saat 10.00'da sendika öncülüğünde toplanacak olan işçilerin grev açıklamasını yapacağı öğrenildi.

Polis ekipleri de Alsancak Garı'nın etrafında güvenlik önlemi aldı.

Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İZBAN'dan yüzde 19,43'lük zam teklifinde bulunmuş ancak teklif kabul edilmemiş ve çalışanlar grev yapacaklarını duyurmuştu. - İzmir