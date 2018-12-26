İzban Çalışanları Son Teklifi Kabul Etmedi

Demiryol-İş İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, "Yüzde 25,40 yani yüzde 26 oranında zam teklif ettiler. Bizim taleplerimizin toplamı yüzde 34-35 civarında. Bundan sonra greve devam edeceğiz." dedi.

Eryüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün gece işverenle bir görüşme yaptıklarını, çalışanların en büyük sıkıntılarından birinin vardiya primi olduğunu söyledi.

Ancak işverenin vardiya primi ile ilgili hiçbir yaklaşımının olmadığını aktaran Eryüz, şunları belirtti:

"İZBAN işçisi 7 gün 24 saat görev yapan konumda, bir plaza işçisi değil onlar. Bunun bir bedeli olmalı, onu istiyorduk ama onunla ilgili hiçbir yaklaşım görmedik. Onlar yüzde 25,40 yani yüzde 26 oranında zam teklif ettiler. Bizim taleplerimizin toplamı yüzde 34-35 civarında. Bundan sonra greve devam edeceğiz, yapacağımız başka bir şey yok. Görüşme ne zaman isterlerse o zaman görüşürüz. Görüşmek istemelerine bağlı, görüşmek için teklif gelmesi, daha iyi şartların sunulması gerekiyor."

Demiryol-İş ile TİS kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde İZBAN ilk olarak yüzde 22'lik zam teklifinde bulunmuş ancak talep sendika tarafından kabul edilmemiş ve 10 Aralık'ta grev kararı alınmıştı.

Kaynak: AA