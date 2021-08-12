İZBAK ekipleri Muğla'da alkışlarla uğurlandı
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İZBAK ekipleri Muğla'da alkışlarla uğurlandı

İZBAK ekipleri Muğla'da alkışlarla uğurlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Yangın bölgesinde çalışmalara katılan İZBAK ekipleri Muğla'nın Milas ilçesindeki köyleri dolaşarak halkın ihtiyaçlarını dinledi.

Yangın bölgesinde çalışmalara katılan İZBAK ekipleri Muğla'nın Milas ilçesindeki köyleri dolaşarak halkın ihtiyaçlarını dinledi. Bölge halkına yardımcı olan İZBAK ekipleri hayır duaları ve alkışlarla uğurlandı.

Yaklaşık iki haftadır süren orman yangınlarına müdahale etmek, söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmak, doğal yaşam alanını terk etmek zorunda kalan veya yaralanan hayvanların tedavi ve beslenmelerine yardımcı olmak, yangında mağdur olan bölge halkına yardımcı olmak için Akdeniz'in yolunu tutan İzmit Belediyesi Arama ve Kurtarma Ekibi (İZBAK), Milas'ta köylere konuk oldu. 17 kişilik kurtarma ekibinin bir kısmı sahada soğutma çalışmalarına katılırken bir kısmı da köyleri gezerek vatandaşların ihtiyaçlarıyla ilgilendi.

İZBAK gönüllüleri Milas ekibi Beyciler, Gökbel, Çökertme, Bozalan ve Mazı köylerine giderek ihtiyaçları dinledi. İmkanları dahilinde vatandaşların eksiklerini gideren, isteklerini yerine getirmeye çalışan İZBAK'ın Milas ekibi köylerdeki sokak hayvanların beslenmesi için mahallelilere mama dağıtımı yaptı. İZBAK ekipleri köylerden alkışlar, dualar ve teşekkür dolu konuşmalarla ayrıldı. Milas ekibi bölgeden ayrıldığı alanda, söndürme ve soğutma çalışmalarına katılan Köyceğiz ekibi ise cuma günü dönüşe geçecek. - KOCAELİ

İZBAK ekipleri Muğla'da alkışlarla uğurlandı
İZBAK ekipleri Muğla'da alkışlarla uğurlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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