İZAYDAŞ filosunu yeni araçlar ile zenginleştirdi
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İZAYDAŞ filosunu yeni araçlar ile zenginleştirdi

Atık yönetiminde Türkiye'nin lider kuruluşu İZAYDAŞ, hizmet kalitesini arttırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor.

İZAYDAŞ filosunu yeni araçlar ile zenginleştirdi
08.06.2020 11:10 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:16

Yeni beş adet kamyonu filosuna katan İZAYDAŞ, 11 adet lisanslı atık taşıma aracı ile hizmet vermeye devam ediyor.

ATIK NAKLİYE FİLOSUNA BEŞ KAMYON

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, çevre kanunu ve yönetmeliklere uygun olarak lisanslı araç ve sertifikalı sürücüler ile tehlikeli atık taşıma hizmeti veriyor. Bu kapsamda İZAYDAŞ, araç filosuna 5 adet yeni Atık Nakliye kamyonu ekledi. Yeni alınan araçlar ile birlikte filosunu genişleten İZAYDAŞ'ın bu hizmeti vermek üzere 11 adet lisanslı atık taşıma aracı olmuş oldu.

HOOKLİFT SİSTEMLİ KASALAR

Müşterilerin talebi doğrultusunda kasaların zemine indirilip yükleme yapılabilmesi ve tekrar kamyon üzerine yüklü kasanın alınabilmesi için Hidrolik Tertibatlı Kancalı Kaldırıcı Yükleyici(Hooklift) sistemi de yaptırıldı. Bu araçların alınması ile birlikte atık nakliyesinde kullanılmak üzere ayrıca 10 adet daha yeni kasa yaptırıldı.

"YATIRIMLARIMIZ SÜRECEK"

İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, şirketin öz kaynakları ile önemli yatırımlar yapmaya devam ettiklerini belirtti. Bunu hep birlikte başardıklarını kaydeden Saraç, "Araçlarımızın şirketimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Şirketimizin geleceği için işimizi büyütmeye, yatırımlarımızı arttırmaya ve araçlarımızı yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler

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