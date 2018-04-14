İzaydaş'a Iso 27001 Sertifikası

Atık yönetiminde Türkiye'nin önemli kuruluşlarından İZAYDAŞ, bilgi güvenliği yönetim sistemlerini de uluslararası standarda taşıyarak, ISO 27001 sertifikasını almaya hak kazandı.

Faaliyet gösterdiği alanlarda ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 10002, ISO 17025 ve ISO 17043 ile ISO 50001 standartlarına uygunluğunu daha önce belgelendirmiş olan İZAYDAŞ, bilgi güvenliği yönetimindeki uygulamalarıyla ISO 27001 sertifikasını almaya hak kazandı. İZAYDAŞ çalışanlarının, sistemlerinin, bilgi ve varlıklarını; gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik bakımından uyulması gereken iş kurallarını hedeflemek ve bu hedefler kapsamında iş sürekliliğinin sağlanması esasına dayanan ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ile çalışmalarını sürdürüyor.

İZAYDAŞ, uyguladığı bilgi güvenliği yönetim sistematiğinin ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygun hale getirilmesi ve belgelendirilmesi için 2017 yılı Ocak ayında çalışmalara başladı. Kısa sürede bu sistemin tüm gerekliliklerini yerine getiren İZAYDAŞ, belgelendirme kurumu Kalitest tarafından yapılan denetimleri başarı ile tamamladı. İZAYDAŞ, açıklık, güven ve bütünlüğe yönelik kültürü yerleştirerek güçlü bir bilgi güvenliğini tüm çalışanların dahil olduğu takım çalışmasıyla gerçekleştirerek, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardına uygunluğunu belgeleyen sertifikayı 12 Nisan 2018 tarihi itibariyle almaya hak kazandı.

Genel Müdür Muhammet Saraç, şirketin yönetim sistemleri belgeleri arasına ISO 27001 sertifikasını da katmaktan duydukları memnuniyeti belirterek İZAYDAŞ'ın sektördeki tecrübelerinin sahaya yansıması olarak, uyguladığı kalite politikaları, yenilenen otomasyon sistemi, sürekli güncellenen bilişim teknolojileri ve farkındalığı ile dünyadaki gelişmelerin yakın takipçisi olduğunu kaydetti. - KOCAELİ