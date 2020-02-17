İZAYDAŞ, 2019 yılını masaya yatırdı

17.02.2020 13:59 | Son Güncelleme: 17.02.2020 13:59

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bir yıllık performansı masaya yatırıldı.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İZAYDAŞ, bir yıllık performansını bütün yöneticileriyle birlikte değerlendirdi. Üç ayrı oturumda bir araya gelen İZAYDAŞ yöneticileri, Genel Müdür Yardımcılarının sunumuyla bir yıllık çalışmaları ve hedeflerini paylaştı. Müdür, şef ve sorumluların katıldığı Birim Faaliyetleri Değerlendirme Toplantısı, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapıldı. Üç oturumdan oluşan toplantıda Genel Müdür Yardımcıları, Özel Kalem, İSG Şefliği ve Yönetim Sistemleri Temsilcileri, 2019 yılına ait hedeflerinin gerçekleşme durumunu ve 2020 yılına dair planlamalarını sunumlar eşliğinde anlattı.



Toplantının sonunda konuşan Genel Müdür Muhammet Saraç, "Yöneticilerimizle birlikte gerçekleştirdiğimiz proje ve yatırımların değerlendirmesini yaptık. İZAYDAŞ her geçen gün daha da büyüyor. 2020 yılında da hem yatırım hem de yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirme yaparak yoluna devam edecektir. Kurumsal bir yapıya kavuşmuş gurur duyulan bir şirket haline geldik. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın öncülüğünde yeni stratejilerimizle daha başarılı yol almak ve şirketimizi geleceğe taşımak için çalışacağız. Tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA