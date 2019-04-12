İz İletişim 6 Projesiyle Sabre Ödülleri'nde Finalde

İletişim danışmanlığı şirketi İz İletişim, 6 projesiyle başvurduğu SABRE EMEA Ödülleri'nde 6 projesiyle de kısa listeye kaldı. Bu kadar çok projeyle SABRE EMEA Ödülleri'nde kısa listeye kalan ilk Türk PR ajansı olduğu belirtilen İz İletişim; Erdemir'in Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün, Beşiktaş Belediyesi'nin #363Kadın, Siemens Türkiye'nin Opera Yarışması, Akkök Holding'in Mamut Art Project, Turkcell'in Karanlıkta ve Sessizlikte Tango ile Geleceği Yazanlar projeleriyle SABRE EMEA Ödülleri'nde yarışacak.

Holmes Report tarafından her yıl düzenlenen ve iletişim projelerinin ödüllendirildiği SABRE EMEA Ödülleri'nin finalistleri belli oldu. İz İletişim başvurduğu 6 projesinin 6'sıyla SABRE EMEA Ödülleri'nde kısa listeye kaldı. Erdemir'in Tarlalar Sürülsün Gelenek Sürsün, Beşiktaş Belediyesi'nin #363Kadın, Siemens Türkiye'nin Opera Yarışması, Akkök Holding'in Mamut Art Project, Turkcell'in Karanlıkta ve Sessizlikte Tango ile Geleceği Yazanlar projeleriyle SABRE Ödülleri'nde başvuran İz İletişim; altı projesiyle Türkiye'yi temsil edecek.

Kazananlar, 22 Mayıs'ta Londra'da düzenlenecek olan ödül töreninde açıklanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA