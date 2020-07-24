"İz Bırakan Ezgiler", Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için okundu Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının arefesinde sevilen sanatçılar ezgilerini gençler için söyledi.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının arefesinde sevilen sanatçılar ezgilerini gençler için söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın milli tarih ve kültür şuurunu geliştirmek ve gençlerin ecdadıyla gönül bağlarını güçlendirmek amacıyla düzenlediği "Gençlik Ecdadın İzinde: Ayasofya" etkinliği, "İz Bırakan Ezgiler Ayasofya Özel" konseriyle başladı.

Ayasofya Camisi'nin yeniden ibadete açılmasına ithafen Üsküdar meydanında düzenlenen organizasyonda sahneye çıkan sanatçılar, hem eserlerini söyledi hem de duygularını dile getirdi.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklama yapan sanatçı Ömer Karaoğlu, Ayasofya'nın sembolik değerinin çok yüksek olduğunu belirterek, "Aslında öteden beri ezgilerimizde eserlerimizde dile getirdiğimiz değerlerin bir başka ifadesi bu." dedi.

Ayasofya'nın hem İstanbul için hem de tarihsel sürekliliği içinde bu topraklardaki sevdayı yoğuran insanlar için ayrı bir anlamı ve değeri olduğunu vurgulayan Karaoğlu, "Bugün insanlarımızla sanatın ve ezginin diliyle sevincimizi paylaşmak hem bir anlamda dikkat oluşturmak istedik. Yarın da inşallah hep beraber Ayasofya'daki ilk Cuma namazıyla bunu taçlandırmak ümidindeyiz." diye konuştu.

"Buradan Ayasofya'ya seslenmiş olacağız"

Sanatçı Mustafa Demirci ise "Yarın çok özel bir gün. İstanbul ve ülkemiz tarihi bir güne tanıklık edecek. Bugün de Ayasofya için yıllardır seslendirdiğimiz ve gönüllerde yer tutmuş eserlerimizi seslendirme imkanı bulduk." dedi.

Ayasofya için yazılan "Müjdeler Olsun" adlı parçayı konserde ilk kez seslendirdiğini kaydeden Demirci, "Bu akşam gençlerle buluşmuş ve Ayasofya için söz söylemiş olacağız. Bu tarihi günde biz de buradan Ayasofya'ya seslenmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

Grup Genç üyelerinden Murat Polat da "Kuşandım Aşkına" eserinin yanı sıra konserde "Şan Ayasofya" adlı parçasının da ilk kez seslendirildiğini belirterek, "Daha çok yeni bir eser, bunun heyecanını yaşıyoruz." dedi.

Grup üyelerinden sanatçı ve söz yazarı İzzet Okumuş ise "Belki bir çoğumuz farkında değil ama çok tarihi günlerden geçiyoruz." diye konuştu.

"Şan Ayasofya" eserine ilişkin değerlendirmede bulunan Okumuş, şöyle konuştu:

"Bizim için şan ve şeref olduğu bilinciyle yıllardır Ayasofya'nın açılması için hasretle sahnelerde ezgiler söyledik, yazdık, çizdik, konuştuk ve insanlara Ayasofya bilincini aşılamaya gayret ettik. İnşallah Ayasofya'nın bize aşıladığı bu bilinci devam ettirmek adına gayretimiz çoğalır. Çünkü Ayasofya'yı şan bilmek Ayasofya'yı şen etmekle mümkün. Ayasofya'yı cemaatsiz bırakmamak lazım."

"Ayasofya ruhu bütün dünyaya duyurulmalı"

Grup üyelerinden Mahir Arslan, Ayasofya ruhunun bütün illere yaygınlaştırılması bütün illerde Türkiye'ye ve dünyaya duyurulması gerektiğini vurguladı.

Ayasofya ruhunun hep diri kalması ve yaşaması gerektiğinin altını çizen Arslan, "Ayasofya'nın açılma arefesindeki bir günde böyle eserlerle sahneye çıkmak bambaşka bir heyecan." ifadesini kullandı.

Taner Yüncüoğlu ise yazar Asım Gültekin'in vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tek üzüntüm dün Asım Gültekin'in bu alemden gitmesi. Çünkü bugün onunla görüşeceğimi, muhabbet ve sohbet edeceğimizi ümit ediyordum, nasip değilmiş. Allah rahmet eylesin." dedi.

"Tarihi bir olaya şahitlik yapıyoruz"

Sanatçı Eşref Ziya Terzi, "Bugün çok mutlu bir günümüz, yarın inşallah Ayasofya'nın tekrar aslına döndüğünü göreceğiz. Tarihi bir olaya şahitlik yapıyoruz. Rabbim hayırlara vesile kılsın." diye konuştu.

Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasının çok uzun zamandır devam eden bir hayal olduğunu dile getiren sanatçı, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesi ve hatırası olan Ayasofya Camisinin sembolik bir değerinin de bulunduğunu söyledi.

Fethi ve Ayasofya'nın açılma sevincini anlatan bir eser yapmak istediğini belirten Terzi, "Ayasofya, İstanbul'un İslamlaşmasına ve fethe vurulan bir mühürdür. Bu bir egemenlik meselesidir aynı zamanda." ifadesini kullandı.

Konserde Mustafa Demirci "Şükürler Olsun (Ayasofya)", "İbrahim"; Taner Yüncüoğlu, "Ya Muhammed Mustafa", "Yağmur; Eşref Ziya Terzi "Kalksam ve Dirilsem", "Ağlama Karanfil"; Aykut Kuşkaya "Bir Güneş Doğuyor", "İbrahim"; Hasan Sağındık "Ben Hep Seni Düşünürüm", "İsmailce"; Hakan Aykut "Secde Yerinde", "Biz Kısık Sesleriz"; Ömer Karaoğlu "Kuşlar", "Şehid Türküsü"; Grup Genç ise "Kuşandım Aşkına" ve "Şan Ayasofya" eserlerini okudu.

Hep birlikte "Fetih Marşı" söylendi

Sahneye çıkan sanatçılar, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılmasından duydukları memnuniyetleri dile getirerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Konserin sonunda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve bütün sanatçılar, sahneye gelerek hep birlikte "Fetih Marşı"nı söyledi ve etkinliğe katılanlarla beraber özçekim fotoğraf çektirdi.

Ayasofya özelinde sevilen eserlerin seslendirildiği müzik şölenindeki ezgilere 81 ilden gençlerin yanı sıra Üsküdarlılar da eşlik etti.

Program kapsamında 81 ilden İstanbul'a gelen gençler, Fatih Camisi ve Külliyesi, Ayasofya Camisi Sultanahmet Meydanı ile 15 Temmuz Şehitler Anıtı, Çamlıca Camisi, Eyüp Sultan Camisi ve Beyoğlu Akademi'yi ziyaret edecek.

Kaynak: AA