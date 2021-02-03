İYS nedir, nasıl kullanılır? Vatandaş İYS nasıl giriş yapılır? Son gün 16 Şubat

İstenmeyen mesajlardan kurtulmak isteyen vatandaşlar, Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen İleti Yönetim Sistemi ile bu durumu çözebilecek. Peki İYS nedir, nasıl kullanılır? Vatandaş İYS nasıl giriş yapılır? e - Devlet İYS sistemine giriş nasıl yapılır? İYS ne demek? Açılımı nedir?

Kullanıcı verilerini reklama dönüştürmek amacıyla kullanan firmalardan gelen SMS sayıları her geçen gün artıyor. Gün içerisinde onlarca farklı yerden gelen mesajlar, vatandaşların rahatsız olduğu konular arasında yer alıyor. Peki İleti Yönetim Sistemi nedir? İYS nedir, nasıl kullanılır? Vatandaş İYS nasıl giriş yapılır?İşte İYS hakkında merak edilen bilgiler..

İYS NEDİR?

Hizmet sağlayıcıların arama, sms, e-posta aracılığıyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları izinleri saklayıp yönetebilecekleri, alıcıların da verdikleri izinleri görüntüleyip, reddedebilecekleri, şikayet edebilecekleri ve yönetebilecekleri, kamunun ise ileti şikayetlerini ve şikayete konu izni görüntüleyebileceği, web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verecek, güvenlik standartlarına sahip ulusal bir veri tabanı sistemidir.

Kısaca, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. İYS kayıt yaptırmadan, onayı olmayan alıcılara sesli arama, e-posta ya da sms ile ticari elektronik ileti gönderilemeyecek.

Ticaret Bakanlığının 23/10/2014 tarihli ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanuna dayanılarak Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

SON GÜN 16 ŞUBAT

Bakanlık tarafından getirilen İYS uygulamasıyla birlikte ticari elektronik ileti onayları 8 Ocak 2021 ile 16 Şubat 2021 tarihine kadar e-Devlet sistemi üzerinden kontrol edilebilecek ve onaylanabilecek. Sistemle birlikte onayı olmayan iletiler vatandaşlara iletilmeyecek.

İYS NASIL KULLANILIR?

Sesli arama, e-posta veya sms gibi ticari elektronik ileti göndermek isteyen gerçek ve tüzel kişiler İleti Yönetim Sistemi'ne kaydolmak zorundadır.

İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor.

Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.

Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz.

Size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz.

Hizmet Sağlayıcıları

Arama, mesaj ve e-posta gibi farklı tipte ileti izinlerini yönetebilir.

Alıcılara göndereceği ticari elektronik iletiler öncesinde alması gereken izinleri güvenli bir ortamda saklayabilir.

İleti Yönetim Sistemi dışında alınan onaylar ve ret bildirimleri, web arayüzü veya teknik entegrasyon ile sisteme iletebilir.

İYS'ye iletilen onay ve ret bildirimleri, müşterilerin tüm izin hareketleri, her kanal için ayrı kayıt altında tutarak, günlük raporlayabilir.

İYS Alıcıları

Verdikleri izinleri görüntüleme, onaylama ve reddetme imkanı sağlayabilir.

İzinsiz gönderimleri şikâyet edebilir.

Alıcılar bu izinler için çıkış haklarını diledikleri zaman

Alıcılar, ne zaman, nereden, hangi kanal üzerinden (arama, mesaj ve e-posta) hangi Hizmet Sağlayıcı' nın ticari elektronik ileti göndermesine izin verdiğini

tek ekrandan görüntüleyebilir ve izinleri ayrı ayrı düzenleyebilir.

Ret hakkının kullanıldığı durumlarda uygulamada sağlanan filtre ile iletiler alıcılara gönderilmeyecektir.

Verdikleri onaylar için bildirim iletilir, dilerse bu bildirim üzerinden çıkış yapabilirler.

Kamu

Ticari iletiler, verilen izinler doğrultusunda, İYS üzerinden kontrol edilerek sadece izin vermiş alıcılara iletilir.

İleti şikâyetlerini ve şikâyete konu iznin durumunu görüntüleyebilir.

Web sitesi, kısa mesaj numarası ve çağrı merkezi üzerinden hizmet verebilir.

Tüm izinleri zaman damgasıyla kayıt altına alır ve güvenli biçimde saklar.

Denetleme görevini hatasız ve hızlı yerine getirir.

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