İyon Denizi'ne düşen Kanada helikopterini arama çalışmaları sürüyor

Milli Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen Kanada birliklerine ait helikopterin arama kurtarma çalışmalarına TCG Salihreis Fırkateyni'nin de katılımıyla devam edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, İyon Denizi'ne düşen Kanada birliklerine ait helikopterin arama kurtarma çalışmalarına TCG Salihreis Fırkateyni'nin de katılımıyla devam edildiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Kanada'ya ait Fredericton Fırkateyni'nin İyon Denizi'nde düşen helikopterini arama kurtarma çalışmaları, kazanın gerçekleştiği noktada, NATO SNMG-2'de görevli TCG Salihreis Fırkateyni ve beraberindeki helikopterin de katılımıyla dün geceden bu yana sürüyor.

Kaynak: AA