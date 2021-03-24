İyilikleri kumbaralarından çıktı
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İyilikleri kumbaralarından çıktı

24.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: 24.03.2021 18:58
İyilikleri kumbaralarından çıktı

Samsun Terme İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, harçlıklarını Suriyeli kardeşlerine gönderdi.

Samsun Terme İlçe Müftülüğü'ne bağlı Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, harçlıklarını Suriyeli kardeşlerine gönderdi.

Suriye'de iç savaşın başladığı 2011 yılından beri mağdur ve mazlumlara gıdadan barınmaya, giysiden sağlık hizmetine, eğitimden dini faaliyetleri destekleme hizmetine kadar her alanda aralıksız destek veren Türkiye Diyanet Vakfı, "Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" temasıyla bölgede "İyilik Konutları" inşa ediyor.

"Bir İyilik, Sıcak Bir Yuva" sloganıyla Terme İlçe Müftülüğü'ne bağlı Ahmetbey Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi alan öğrenciler, Suriyeli savaş mağduru aileler için inşa edilen İyilik Konutları'na harçlıklarını vererek destek oldular.

Hafızlık öğrencilerinin yardımlarını Türkiye Diyanet Vakfı adına kabul eden Terme İlçe Müftüsü Ömer Ergül, "Daha önce hayırseverlerin katkısıyla bir ev konut bedeli bağışta bulunmuştuk. Hafız yavrularımızın bu anlamlı bağışları da kardeşliğimiz için çok değerlidir. İnsanların yuvası fert olarak ev, millet olarak vatandır. Suriyeli kardeşlerimizin evleri savaşta yıkıldı. Rabb'im, bizleri evsiz ve vatansız bırakmasın. Dinimizin bir gereği olarak, acısı olanların acısını paylaşmak adına kursumuz ve öğrencilerimizin yaptığı bu iyilik hareketi ile ne kadar iftihar etsek azdır" dedi.

Hafızlık öğrencileri, kampanyaya destek olmak için kumbaralarını Türkiye Diyanet Vakfı Terme Şubesi'ne teslim etti. Vakıf tarafından gönderilen teşekkür belgeleri ise öğrencilere verildi. - SAMSUN

İyilikleri kumbaralarından çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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