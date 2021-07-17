İYİLİKDER Uganda'da kurban kesimi ve dağıtımı yapacak
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İYİLİKDER Uganda'da kurban kesimi ve dağıtımı yapacak

İYİLİKDER Uganda'da kurban kesimi ve dağıtımı yapacak
Anadolu Ajansı / Kenan Irtak - Haberler | Güncel

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (İYİLİKDER) gönüllüleri, hayırseverler tarafından vekaletle bağışlanan kurbanları kesmek ve dağıtmak üzere Uganda'ya gitti.

İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin (İYİLİKDER) gönüllüleri, hayırseverler tarafından vekaletle bağışlanan kurbanları kesmek ve dağıtmak üzere Uganda'ya gitti.

Dernek gönüllüsü 4 kişi, Uganda'ya gitmek için İstanbul Havalimanı'na geldi.

AA muhabirine konuşan İYİLİKDER gönüllüsü Abdülhakim Yalçın, Uganda'da kurban kesimi organizasyona katılacaklarını söyledi.

Bağışçılarının vekaletle verdiği kurbanları keseceklerini ve diğer bağışlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştıracaklarını belirten Yalçın, "Bağışçılarımız adına orada kurban kesimine ve dağıtımına katılacağız. Oraya gitmişken yetimhaneleri de ziyaret edeceğiz. Daha önce açmış olduğumuz su kuyularını ziyaret edeceğiz. Herhangi bir tamirat ihtiyaçları var mı yok mu onları yerinde tespit edeceğiz. Çocuklara çeşitli hediyeler, oyuncaklar, şeker ve balon götürüyoruz. Afrika'nın birçok ülkesinde varız. Başka ülkelere gidenler de var. Etiyopya ve Somali'ye giden ekiplerimiz söz konusu." diye konuştu.

Hayırseverlere teşekkür eden Yalçın, Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine bu bağışların ulaştırılması için titiz bir şekilde çalışacaklarını ifade etti.

Yalçın, bu yıl dernek tarafından kurban bağışı bedelinin 900 TL olarak belirlendiğini dile getirerek, hayırseverlerden destek ve dua talep etti.

İYİLİKDER ekibi, bilet işlemlerini tamamladıktan sonra uçağa binmek üzere pasaport kontrolünden geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kenan Irtak

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