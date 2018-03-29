İyilikder'den Öncüpınar Geçiçi Barınma Merkezine Destek

Dirilişder koordinesinde İYİLİKDER tarafından Kilis'te bulunan Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi 2 No'lu Sosyal Tesisinde bulunan çamaşırhanesindeki çamaşır makinelerinin bakım, onarım çalışması yapıldı.

İYİLİKDER tarafından finanse edilen Öncüpınar Geçici Barınma Merkezi 2 No'lu Sosyal Tesisinde çamaşırhanesindeki çamaşır makinelerinin onarımları ve bakımları tamamlanmasından nedeniyle İYİLİKDER Kilis Temsilciliği tarafından incelemelerde bulundu. Yapılan çalışma ile ilgili İYİLİKDER Kilis Temsilciliği Genel Koordinatörü Oğuzhan Demir, yaptığı açıklamada "Suriyeli misafirlerimizin yaşadığı bu Kamp merkezinde daha iyi imkanlar sağlanması için savaşın verdiği mağduriyeti bir nebze hafifletmek için buradaki sosyal tesisin bakımlarını üstlendik. Teknik ekiplerin özverili çalışması sonucunda bu sosyal tesiste bulunan çamaşır makinelerini en kısa zamanlar tekrardan hizmete sunabilmenin sevincini yaşıyoruz" dedi. - KİLİS