İyilik ve merhametin "en"lerine Vakıf İnsan Ödülü verilecek
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İyilik ve merhametin "en"lerine Vakıf İnsan Ödülü verilecek

İyilik ve merhametin 'en'lerine Vakıf İnsan Ödülü verilecek
Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü - Haberler | Güncel

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle haziran ayına ertelenen Vakıf Haftası töreninde, iyilik projeleriyle öne çıkan 4 hayırsevere "Vakıf İnsan Ödülü" takdim edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kovid-19 salgını nedeniyle haziran ayına ertelenen Vakıf Haftası töreninde, iyilik projeleriyle öne çıkan 4 hayırsevere "Vakıf İnsan Ödülü" takdim edilecek.

Vakıflar Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle haziran ayına ertelenen Vakıf Haftası ve Ödül Töreni, 7 Haziran'da Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla düzenlenecek törende "2021 Vakıf İnsan Ödülleri" de sahiplerini bulacak.

Vakıflar Genel Müdürlüğünce bu yıl şefkat ve merhamet temasıyla kutlanan ve sloganı "Merhametin Kuş Dili" olarak belirlenen, özellikle hayvanlara merhamet vurgusunun yapıldığı haftada iyilik projeleriyle öne çıkan 4 hayırsevere "Vakıf İnsan Ödülü" takdim edilecek.

İhtiyaç sahiplerine yardım eden Ahbap Derneği kurucusu, sanatçı Haluk Levent'e Vakıf İnsan Ödülü, derneğin toplumda yardımlaşma bilincinin korunmasına ve güçlenmesine katkıları ile iyi insan ve toplum inşasına hizmetleri için verilecek.

Vakıf İnsan Ödülleri kapsamında Fransa Büyükelçiliği de ödüllendirilecek. Büyükelçiliğe ödül, dünyanın ilk hayvan hastanesi olarak göçmen kuşların bakımının yapılması amacıyla 19'uncu yüzyılda Bursa'da hizmete sunulan Gurabahane-i Laklakan'ın (Düşkün Leylekler Evi) kurulmasına öncülük eden dönemin Fransız Konsolosu Mösyö Greguvar Bay anısına takdim edilecek. Ödülü Büyükelçi Herve Magro'ya alacak.

Ayrıca Bursa Osmangazi Belediyesince Gurabahane-i Laklakan'ın yaşatılması, restorasyonu ve yeniden kullanıma açılması çalışmaları dolayısıyla Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a Vakıf İnsan Ödülü verilecek.

Yaklaşık 12 yıldır kurduğu aşevi ile sokak hayvanlarını besleyen iş insanı Ünal Nafiz Hekim ise iyilik ve merhamet içerikli projeleri ve çalışmalarından dolayı ödüllendirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Çalık Göçümlü

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