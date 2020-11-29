'İyilik Timi' ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor
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'İyilik Timi' ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor

29.11.2020 15:18 | Son Güncelleme: 29.11.2020 15:22
'İyilik Timi' ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde, kendilerine İyilik Timi adını veren bir grup, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin alışveriş ihtiyacını gideriyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde, kendilerine İyilik Timi adını veren bir grup, yaşlı ve ihtiyaç sahiplerinin alışveriş ihtiyacını gideriyor.

Mardin'in Artuklu ilçesinde bulunan ve kendilerine İyilik Timi adını veren Saadet Köksal Yalçın liderliğindeki grup, korona virüs nedeniyle dışarı çıkamayan ihtiyaç sahibi vatandaşların yardımına koşuyor. Saadet Köksal Yalçın, amaçlarının insanlara pandemi döneminde yardım etmek olduğunu belirtti. Yalçın, "Amacımız bu zor dönemlerde hayırseverler olarak insanlara yardım etmek. Elimizin ulaştığı her yere canı gönülden yardımlar yapmaya hazırız. Bu konuda benimle birlikte canla başla çalışan ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. - MARDİN

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'İyilik Timi' ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşmaya devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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