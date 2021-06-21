"İyilik sevdalıları" trafik kazasında ailesini kaybeden kardeşlerin evlerini yeniledi
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"İyilik sevdalıları" trafik kazasında ailesini kaybeden kardeşlerin evlerini yeniledi

'İyilik sevdalıları' trafik kazasında ailesini kaybeden kardeşlerin evlerini yeniledi
Anadolu Ajansı / Ömer Ürer - Haberler | Kültür Sanat

Düzce'de baba ve kardeşlerini trafik kazasında kaybettikten sonra hayat mücadelesini birlikte sürdüren ağabey ve kız kardeşi, İyilik Sevdalıları ve Yardımlaşma Derneğince bakım ve onarımı yapılan evlerinde yeni eşyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Düzce'de baba ve kardeşlerini trafik kazasında kaybettikten sonra hayat mücadelesini birlikte sürdüren ağabey ve kız kardeşi, İyilik Sevdalıları ve Yardımlaşma Derneğince bakım ve onarımı yapılan evlerinde yeni eşyalarına kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Çay Mahallesi'nde tek katlı müstakil evde annelerinden ayrı yaşayan Çise (15) ve Alihan Öztürk (19), yaklaşık 1 yıl önce fırından ekmek almaya giden baba ve küçük kardeşlerini trafik kazasında kaybetti.

Geçimlerini sağlamak ve kız kardeşini okutmak için geçici işlerde çalışan Alihan Öztürk, babasından kalan tek katlı evin bakımsızlığından kaynaklanan sorunları çözmekte zorlandı.

Durumu öğrenen Düzce İyilik Sevdalıları ve Yardımlaşma Derneği üyeleri, kardeşlerden onay almalarının ardından evin çatısı ile kapı ve pencereleri onardı.

Hayırseverlerin desteğiyle evin mutfak, mobilya ve beyaz eşya ihtiyaçlarını da karşılayan dernek üyeleri, yaklaşık bir hafta süren çalışmaların ardından Öztürk kardeşlere yenilenen evlerini teslim etti.

Bu süreçte dernek üyelerince misafir edilen kardeşler, evlerini teslim almaya geldiklerinde büyük sevinç yaşadı.

"Aile sıcaklığını tekrar yaşattılar"

Alihan Öztürk, AA muhabirine, yaşadıklarını anlatmaya kelimelerin yetmeyeceğini, kendilerine tekrar aile sıcaklığı yaşatan dernek üyelerine minnettar olduklarını dile getirdi.

Bu kadarını beklemediğini ifade eden Öztürk, "İnanın heyecandan evin içine bakamıyorum. İyi ki varlar, bize çok büyük değer kattılar. Bizim durumumuzda olan milyonlarca aile var, onların da yardımına koşacaklar. Ben de artık bu ailenin bir üyesiyim." diye konuştu.

"Çocukların gülmesi, bizim için çok büyük mutluluk"

Dernek Başkanı Reşit Kurt da kardeşlerin daha iyi şartlarda yaşamasından huzur duyduklarını belirterek, "Evin boya, alçı bakım, tamir ve onarımlarını kendi ellerimizle yaptık. A'dan Z'ye bütün eşyalarını değiştirip, evi yaşanır hale getirdik. Bunun gururu ve mutluluğu, tüm ekip arkadaşlarımızın yüzüne yansıyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların gülmesinin, kendileri için büyük mutluluk olduğunu dile getiren Kurt, bağışçılara, dernek üyelerine minnettar olduklarını, fazla yardım gelmesi durumunda daha çok ihtiyaç sahibine ulaşacaklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ürer

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