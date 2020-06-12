İyilik seferberliğine 'başkan' ve 'rektör' desteği
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İyilik seferberliğine 'başkan' ve 'rektör' desteği

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara destek olmayı amaçlayan "Abla-Ağabey-Kardeş" projesini dijital ortama taşıyarak, yeni bir iyilik seferberliği başlatan İzmir Ekonomi Üniversiteli (İEÜ) gençlere, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar da katıldı.

İyilik seferberliğine 'başkan' ve 'rektör' desteği
12.06.2020 11:16 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:19

Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocuklara destek olmayı amaçlayan "Abla-Ağabey-Kardeş" projesini dijital ortama taşıyarak, yeni bir iyilik seferberliği başlatan İzmir Ekonomi Üniversiteli (İEÜ) gençlere, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve Rektör Prof. Dr. Murat Aşkar da katıldı. 10-13 yaş arasındaki çocuklara moral vermek ve onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek isteyen Başkan Soyer ve Rektör Aşkar, çektikleri özel videoları çocuklara iletti. Başkan Soyer ve Rektör Aşkar'ı karşılarında gören çocuklar, büyük heyecan ve mutluluk yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2007 yılından bu yana aralıksız sürdürdüğü "Abla-Ağabey-Kardeş" projesinin korona virüsü nedeniyle durmasını istemeyen İzmir Ekonomili 30 gönüllü öğrenci, çocuklara ulaşmak için nisan ayında harekete geçti. Dezavantajlı bölgelerde yaşayan çocukların kendini geliştirmesi, eğitim döneminde onlara yardımcı olunması için büyük önem taşıyan projeyi devam ettirmek için kolları sıvayan gençler, çocuklarla online platformda buluşmaya karar verdi.

Göztepeli futbolcularda katıldı

İEÜ'nün sağladığı teknolojik imkanlardan yararlanan gençler, çocuklarla her hafta görüntülü görüşürken, korona virüsü nedeniyle evde zaman geçirilen bu süreçte onların yanında oldu. Gençlerin başlattığı iyilik seferberliği, kısa sürede hızla büyüdü. İlk olarak Göztepe'de forma giyen Serdar Gürler, Halil Akbunar, Berkan Emir ve Soner Aydoğdu 15'er saniyelik kısa videolar hazırlayarak, çocuklara unutamayacakları bir sürpriz yaptı. İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Selin Türkel'in koordinatörlüğünde yürütülen ve kampüsten yeşil sahalara kadar uzanan iyilik seferberliği, bu kadarla da kalmadı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, çocukların isimlerini tek tek söyleyerek, onların her zaman yanlarında olduklarını vurguladıkları özel videolar çekti.

İEÜ'lü ağabey ve ablaları aracılığıyla Başkan Soyer ve Prof. Dr. Aşkar'ın mesajlarını dinleyen çocuklar, büyük sevinç yaşadı. Mesajında, projenin önemine dikkat çeken Başkan Tunç Soyer, "Uzun yıllardır aralıksız süren 'Abla-Ağabey-Kardeş' projesiyle, İzmir Büyükşehir Belediyesini evlerinize konuk ediyorsunuz. Yüz yüze buluşmalara, pandemi nedeniyle zorunlu bir ara vermiştik. Ancak projemizi, UNİCEF ve İzmir Ekonomi Üniversitesinin katkılarıyla online ortama taşıyarak, bu güzel buluşmaları sürdürdük. Çocukların ve gençlerin geleceğimiz olduğunu hep aklımızda tutarak, zorluklardan öğrenerek yolumuza devam ettik. Sevgili çocuklar, abla ve ağabeylerinizle çeşitli oyunlar oynadınız. Onlarla birlikte videolar izlediniz. Bilmediğiniz meslekleri tanıdınız. Belki birlikte kahvaltı yapamadınız, masa başında ders çalışamadınız ama birlikteliği sürdürerek yeni şeyler öğrenmeye devam ettiniz" dedi.

"Yeni projeleri sabırsızlıkla bekliyoruz"

Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yüzlerce gönüllü genç kardeşim, dünyayı etkileyen salgın bile, bizleri durdurmadı. Gerek bu projede gerekse de belediyemizin diğer projelerinde gösterdiğiniz çaba, sarf ettiğiniz emek, tüm takdirlerin üzerinde. Bu süreçte biz de boş durmadık, dersimizi çalıştık. Şimdi hep birlikte bambaşka projeler geliştirerek, birlikte yürümeye devam etme zamanı. Bu projeleri gerçekleştirmek üzere açtığımız Tarihi Havagazı yerleşkesi, sizleri sabırsızlıkla bekliyor. Yüzlerce, binlerce genç bir araya gelerek, Türkiye ve İzmir için yepyeni ufuklar açacağız. Bu projede emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Birlikte üreteceğimiz yeni projeleri de sabırsızlıkla beklediğimi bilmenizi istiyorum."

İEÜ Rektörü Prof. Dr. Aşkar ise üniversite olarak 'Abla-Ağabey-Kardeş' projesinin parçası olmaktan mutluluk duyduklarını söyleyerek, "Pandemi sürecinde hayatımız, eskisinden çok farkı oldu. Okullarınıza gidemediniz, arkadaşlarınızla ve akrabalarınızla vakit geçiremediniz. Üniversitemiz de 23 Mart'ta uzaktan eğitime geçti. Kısa bir süre içerisinde, kampüsümüzdeki derslerimizi, çevrimiçi eğitim platformu Blackboard üzerinden, canlı olarak yürütmeye başladık. Sistemimizin iyi ve verimli çalıştığını görünce de 'Abla-Ağabey-Kardeş' projesini, Blackboard'a taşıma kararı aldık. Üniversite olarak, pandemi nedeniyle projenin daha fazla aksamasını istemedik" diye konuştu.

Rektör Prof. Dr. Aşkar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sesli ve görüntülü konuşup birbirinizle dosya paylaşımı yapabildiğiniz bu platform ile, yüz yüze olmasa da pandemi sürecinde iletişiminizi koparmamanızı, cumartesi günü sohbet ve paylaşımlardan mahrum kalmamanızı istedik. Umarım, bu süreçte ağabey ve ablalarınızla bir araya gelmek, sizleri mutlu etmiştir. Her hafta, hoşunuza gidecek içerikler hazırladılar. Sizlerle sohbet edip oyun oynadılar. Duyarlı ve özverili çalışma için öğrencilerimizi tebrik ediyorum."

Projenin gönüllülerinden İEÜ Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü öğrencisi Ayyüce Koç ise "Akademisyenlerimiz, sosyal projelerde yer almamız konusunda bizleri teşvik ediyor ve yönlendiriyor. Akademik bilginin yanı sıra sosyal projelere katılmanın da kişisel gelişimin bir parçası olduğunu vurguluyor. Ben de pandemi nedeniyle içinde bulunduğumuz zorlu süreçte, çocuklar için bir şeyler yapmak istedim. Online buluşmalarda, çocuklara keyifli ve eğlenceli zaman geçirdik. Benim için de çok iyi oldu. Pandemi sonrasında da gönüllülük faaliyetlerinin içinde olmayı sürdüreceğim" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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